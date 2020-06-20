Каир, , 08:02 — REGNUM Обращение к Совету безопасности ООН с просьбой вмешаться в переговорный процесс по строительству плотины «Возрождение» в Эфиопии сделали власти Египта, сообщается на сайте египетского МИД.

В Каире сослались на статью 35 Устава ООН. Власти Египта считают, что вмешательство СБ ООН поможет избежать односторонних шагов эфиопской стороны и сохранить стабильность в регионе. Египетская сторона также отмечает, что переговоры по данному вопросу зашли в тупик из-за «неконструктивной» позиции Эфиопии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня власти Эфиопии предупредили, что страна может выйти из переговоров по возведению плотины на реке Нил в случае, если Египет не пойдет на компромиссы в ходе текущего раунда переговоров.

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