Владивосток, , 07:46 — REGNUM Во Владивосток из своего первого дальнего трёхмесячного похода вернулся отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе новейших корветов проекта 20 380 «Громкий» и «Совершенный». Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

За 84 суток похода в длительном отрыве от пункта базирования они прошли более 16 тысяч морских миль решая задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во время торжественной встречи на военном причале на Корабельной набережной командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц от имени Военного совета флота поздравил моряков с успешным завершением первого дальнего похода, поблагодарил за службу и вручил командиру похода капитану первого ранга Сергею Алантьеву традиционного жаренного поросёнка. Пл словам командующего, новые корабли показали себя с хорошей стороны и полностью подтвердили свои технические возможности.

В завершение церемонии встречи на набережной состоялось торжественное прохождение экипажей надводных кораблей ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Тихоокеанского флота, в составе двух новейших корветов «Совершенный» и «Громкий», вышел из Владивостока для решения задач длительного плавания в дальней морской зоне.

В период похода боевые корабли, которые вооружены противокорабельными ракетными комплексами, в составе тактической группы отработали практические действия по предназначению, провели ряд учений и тренировок.

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