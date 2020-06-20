Челябинск, , 07:34 — REGNUM В Челябинске будет сделано всё для того, чтобы сбалансировать интересы вокруг городского бора. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер на площадке под строительство будущего хирургического корпуса.

Место будущей стройки он посетил вместе с главным врачом областной детской больницы Галиной Киреевой. Глава региона отметил, что на территории надо навести порядок, выполнить благоустройство.

Также Текслер напомнил о том, что площадь бора была увеличена решением депутатов Заксобрания. Кроме того, в нём проведут компенсационные посадки деревьев-крупномеров.

«Сделаем всё, чтобы сбалансировать интересы всех, самое главное — это наши дети», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство корпуса в городском бору вызвало среди горожан неоднозначную реакцию. Некоторые выступили против. Власти со своей стороны расширили границы бора. Это позволит компенсировать тот участок, который отдан под строительство больницы.

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