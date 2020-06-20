Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Министерство юстиции США сменило прокурора Джеффри Бермана, которые вел дело помощников личного юристаДональда Трампа Рудольфа Джулиани, сообщает газета The New York Times.

При этом газета отмечает, что пока Сенат Конгресса США не одобрит кандидатуру нового прокурора Южного округа Нью-Йорка, с которой был смещен Берман, он продолжит все ведущиеся расследования.

«Я сложу с себя должностные полномочия, когда Сенат утвердит кандидатуру, предложенную президентом. До этого момента наши расследования будут продолжаться без отсрочек и вмешательств», — написал сам Берман у себя в Twitter.

При этом он подчеркнул, что не намерен уходить в отставку.

Джеффри Берман вел дело, фигурантами которого являлись Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейи. Их обвиняют в нарушении американского законодательства в области финансирования предвыборных кампаний. Также, по версии следствия, Парнас и Фруман пытались добиться отставку Мари Йованович с поста посла США на Украине.