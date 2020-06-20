Вашингтон, , 07:29 — REGNUM Еще три страны — Германия, Индия и Япония — могли бы принять участие в саммите пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, заявил 20 июня бывший помощник по России бывшего президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм, комментируя инициативу президента России Владимира Путина.

«В принципе, имеет смысл собрать ведущие державы для обсуждения текущих центральных проблем глобальной безопасности», — сказал он журналистам.

По его словам, «пятёрка» Совбеза ООН, в которую входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, «не является подходящим собранием».

«Оно возвращает к концу Второй мировой войны и не учитывает в полной мере современную глобальную динамику», — сказал эксперт, добавив, что, возможно, пришло время подумать о новой «восьмерке», сфокусированной на вопросах глобальной безопасности.

Напомним, 18 июня в американском издании The National Interest вышла статья российского президента Владимира Путина. В ней он напомнил о страшных испытаниях всего человечества в ходе Первой и Второй мировых войн и необходимости проведения саммита лидеров держав, составляющих ядерную пятерку ООН.

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