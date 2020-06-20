Челябинск, , 07:19 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер собирается перезагрузить региональное отделение «Единой России». Об этом сообщает его пресс-служба.

Глава региона объяснил решение возглавить список партии на выборах в Заксобрание тем, что хочет не стоять в стороне от выборов, а держать руку на пульсе. Он отметил, что рассчитывает и на федеральную помощь, и на партресурс.

«И самое важное — рассчитываю перезагрузить работу «Единой России» в Челябинской области. Для меня, для жителей важно, чтобы было доверие, когда мы говорим о новой команде депутатов Законодательного собрания», — сказал Текслер.

Конференция регионального отделения ЕР состоится 25 июня. Как сообщало ИА REGNUM, в тройке списка на выборы могут пойти также глава Заксобрания Владимир Мякуш и детский омбудсмен Евгения Майорова. Выборы назначены на 13 сентября. Избрать предстоит 60 депутатов.

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