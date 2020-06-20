Берн, , 07:09 — REGNUM Прокуратура Швейцарии начала расследование дела о коррупции в Демократической Республике Конго в отношении британо-швейцарского горнодобывающего концерна Glencore. Об этом со ссылкой на федерального прокурора 19 июня сообщает газета Financial Times.

Издание отмечает, что новое расследование прямо связано с подкупом иностранных должностных лиц и продолжает дело, которое с мая ведётся в отношении ряда работающих в Швейцарии трейдеров.

Компания Glencore, ведущая в Конго добычу меди и кобальта, проинформирована прокуратур о начале рассмотрения уголовного дела по факту «непринятия организационных мер по предотвращению предполагаемой коррупции», а она, в свою очередь выразила готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, Apple, Google, Tesla и Microsoft включены в список компаний, которые были указаны в числе виновных в иске родителей, требующих выплаты компенсаций в связи со смертью или травмами их детей-шахтёров в Демократической Республике Конго (ДР Конго). В иске, поданном родителями в США, утверждается, что технологические компании располагали «точной информацией», что кобальт, полученный для их продукции, кор может быть связан с эксплуатацией детского труда.

Другими компаниями, названными в иске, являются производитель компьютеров Dell и две горнодобывающие компании, Zhejiang Huayou Cobalt и Glencore, которые владеют шахтами, где по утверждению конголезских семей работали их дети.

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