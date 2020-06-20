Вашингтон, , 06:53 — REGNUM Бывший капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье не будет восстановлен в должности. Такое решение приняло командование ВМС США, 19 июня передает телеканал CNBC со ссылкой заявление представителя объединённого комитета начальников штабов Пентагона вице-адмирала Майкла Гилдея.

Командир судна был отправлен в отставку после того, как его сообщение о случаях заражения новым коронавирусом среди экипажа корабля судна попало в СМИ. Гилдей отметил, что в рамках проведенного расследования выяснилось, что Крозье нарушил ряд дисциплинарных правил.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Майкл Гилдей заявил уволенного Бретта Крозье могут восстановить в должности капитана авианосца «Теодор Рузвельт» и данная мера рекомендована министру обороны США Марку Эсперу.

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