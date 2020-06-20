Берлин, , 06:48 — REGNUM Российская сторона сумела найти способ обойти санкции США, введённые против «Серверного потока — 2», пишет 19 июня немецкая газета Die Welt.

По информации издания, окончательные работы по укладке труб по дну Балтийского моря выполнит судно «Академик Черский», которое теперь принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).

Ранее судно принадлежало «дочке» «Газпрома» — компании «Газпром флот», поэтому компания и реализация проекта находились под ударом.

Однако после завершения юридических процедур ключевой участник проекта формально не подпадает по действие санкций и сможет реализовать его до конца.

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