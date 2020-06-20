Пхеньян, , 06:21 — REGNUM Партию листовок для «агитационной войны» на границе с Южной Кореей выпустит правительство КНДР, печатные органы уже приступили к работе, сообщает 20 июня Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«В печатных органах штампуют листовки против врагов, южнокорейского правительства, которое два года своими хитрыми уловками глумилось над всеми надеждами северокорейского народа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распространением листовок займутся молодые студенты, как только им будет предоставлен допуск в районы, прилегающие к Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась. В Пхеньяне считают, что разрядка напряженности на предыдущем этапе была выгодна президенту США Дональду Трампу, который не дал КНДР ничего взамен.

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