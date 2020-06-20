Вашингтон, , 06:20 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не стал говорить о полном доверии к главе Пентагона Марку Эсперу. Об этом американский лидер заявил в интервью порталу Axios.

Ему задали вопрос, действительно ли он рассматривал возможность отставки Эспера. При этом Трамп не стал этого отрицать напрямую. Поэтому американский лидер ответил обтекаемо:

«Я действительно не был сосредоточен на этом, потому что у меня есть много проблем, которым я уделяю очень много внимания». Дональд Трамп

Ему предложили сказать честно, доверяет ли он главе Пентагона. В ответ Трамп сказал, что если что-то произойдет, то об этом узнают все.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня пресс-секретарь белого дома Кейли Макинэни заявила, что президент США Дональд Трамп доверяет главе министерства обороны Марку Эсперу. Она отметила, что Эспер оказал существенную помощь в поддержании безопасности в Вашингтоне во время массовых протестов.

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