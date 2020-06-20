Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Публикация президента США Дональда Трампа с видеороликом была расценена как нарушающая чужие авторские права и удалена после поступившей жалобы, пишет 19 июня газета Politico.

Трамп разместил на своих страницах видеозапись, в которой изображена сцена с темнокожим и белым малышами. При этом ролик сопровождался титрами «Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста», похожими на те, которыми сопровождают свои сюжеты телеканал CNN.

Издание сообщает, что права на этот ролик принадлежат компании Jukin Media, которая никому не разрешала распространять свою продукцию. После подачи жалобы в Facebook публикация Трампа была удалена.

Ранее в компании Facebook объясняли, что будут считать многие записи Трампа оскорбительными, но не станут подвергать их цензуре.

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