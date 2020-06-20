Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Участие спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в консультациях по контролю над вооружениями и стратегической стабильности с замглавы МИД России Сергеем Рябковым в Австрии 22−23 июня подтвердил Госдепартамент США. Об этом говорится в распространенном 19 июня заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

«Биллингсли отправится в Австрию 22−23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями», — говорится в заявлении.

В нём также упоминается об «открытом приглашении» присоединиться к этим дискуссиям, которое США направили Китаю. США настаивают на необходимости «добросовестного ведения переговоров о контроле над вооружениями» именно трёх стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков выразил недоумение тем, что в США ожидают присутствие на переговорах китайской сторон. Также абсурдными назвал заявления американских чиновников о необходимости привлечь Китай к переговорам США и России по контролю над ядерными вооружениями официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

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