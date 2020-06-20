Брюссель, , 06:00 — REGNUM Жесткие действия полицейских в ходе акций протеста в США, связанных с гибелью чернокожего Джорджа Флойда, осудили депутаты Европейского парламента (ЕП), сообщается на сайте законодательного органа.

Кроме того, в ЕП осудили и все формы расизма в мире. Соответствующую резолюцию поддержали 493 депутата. Отмечается, что, несмотря на явные факты мародерства, поджогов и вандализма со стороны демонстрантов, силовой разгон полицейскими акций протеста должен быть «крайней мерой».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Амстердаме прошла акция протеста с участием тысяч демонстрантов. Собравшиеся выразили недовольство по поводу жестокости полиции в США и странах ЕС.

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