Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Здание межкорейского офиса связи в Кэсоне не разрушено полностью, однако серьезно пострадало от взрыва, сообщил портал 38 North со ссылкой на спутниковые снимки района.

По данным экспертов портала, офис оказался не до конца разрушенным. На снимках видно серьезные повреждения одной из секций здания и разбросанные в радиусе 100 метров обломки. Специалисты пришли к выводу, что само здание не было разрушено путем контролируемого взрыва. Они склоняются к версии, что взрывчатое вещество было размещено только в одном из помещений офиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня северокорейский отдел по борьбе с врагами подорвал офис межкорейской связи в городе Кэсон. Поводом к этому послужили провокации с южнойкорейской стороны.

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