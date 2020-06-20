Вашингтон, , 05:07 — REGNUM Запросы авиаперевозчиков из Китая на выполнение рейсов между США и КНР отклонили американские власти, сославшись на требование паритета между авиакомпаниями двух стран, 19 июня сообщается на сайте министерства транспорта США.

Согласно данному правилу, перевозчики с каждой стороны должны иметь возможность осуществлять еженедельно по четыре регулярных пассажирских рейса в каждую сторону.

Требование о паритете было введено в мае этого года. При этом в ведомстве подчеркнули, что указанный приказ нельзя рассматривать как эскалацию американо-китайского противостояния со стороны Вашингтона. Кроме того, в минтрансе отметили, что власти США могут изменить свои требования, если авиавласти Китая пересмотрят свою политику.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что американские власти решили смягчить ограничения на полеты авиакомпаний Китая в США после ответных шагов китайской стороны.

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