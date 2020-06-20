Вашингтон, , 05:12 — REGNUM В США компания Dreyer's для «достижения расового равноправия» отказывается от названия своего фирменного мороженного эскимо — Eskimo Pie. Об этом со ссылкой на главного маркетолога компании Элизабелл Маркес 19 июня сообщает The Wall Street Journal.

Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарского пищевого концерна Nestle, отказывается от знаменитой торговой марки, придуманной ещё в 1922 году, для прекращения унижения эскимосов, которые являются коренным народом на территориях Аляски, Канады, Гренландиии и Чукотского автономного округа в России.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным», — приводятся в материале слова Маркес.

Сладкий десерт Eskimo Pie состоит из слоя мороженого, помещённого между двумя коржами и политого шоколадом. В рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в закрытой эскимоской одежде — меховой кухлянке.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Mars рассматривает возможность отказа от использования бренда Uncle Ben's, который может быть признан примером неприемлемой культурной апроприации.

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