Тегеран, , 08:51 — REGNUM 19 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании назвал Европейский Союз пособником США и Израиля, заявив, что европейские страны не в состоянии консультировать Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Евротройка должна прекратить скрывать своё истинное лицо и набраться смелости публично заявить о том, что они признают в частном порядке: их неспособность выполнять даже собственные обязанности по СВПД из-за полного бессилия противостоять издевательствам США», — написал Зариф в своем твиттере.

«За фасадом европейская тройка является аксессуаром Трампа и Нетаньяху — и не в состоянии давать консультации Ирану», — отметил он.

Ранее Зариф в своем послании призвал Совет управляющих МАГАТЭ не позволять противникам СВПД ставить под угрозу интересы Ирана, заявив, что «евротройка» не должна быть их пособницей.