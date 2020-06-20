Тегеран, 20 июня 2020, 08:51 — REGNUM 19 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании назвал Европейский Союз пособником США и Израиля, заявив, что европейские страны не в состоянии консультировать Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
«Евротройка должна прекратить скрывать своё истинное лицо и набраться смелости публично заявить о том, что они признают в частном порядке: их неспособность выполнять даже собственные обязанности по СВПД из-за полного бессилия противостоять издевательствам США», — написал Зариф в своем твиттере.
«За фасадом европейская тройка является аксессуаром Трампа и Нетаньяху — и не в состоянии давать консультации Ирану», — отметил он.
Ранее Зариф в своем послании призвал Совет управляющих МАГАТЭ не позволять противникам СВПД ставить под угрозу интересы Ирана, заявив, что «евротройка» не должна быть их пособницей.