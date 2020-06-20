Тегеран, , 12:45 — REGNUM 19 июня обвиняемый в коррупции иранский судья был найден мертвым в Румынии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальный представитель МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Аббас Мусави подтвердил эту новость, заявив, что иранский судья Мансури ранее посетил посольство Ирана в Румынии, обсуждая пути возвращения в страну. «После принятия судебной меры он был задержан румынской полицией Интерпола в ожидании экстрадиции на родину», — отметил Мусави.

«Поэтому мы призываем румынские власти и полицию выполнить свои юридические обязанности и предоставить официальный отчет о точной причине произошедшего инцидента», — заявил представитель МИД Ирана.

Мансури был обвинён в коррупции и получении взяток на сумму более 500 тысяч долларов. По предварительным данным, Мансури, по всей видимости, выпал из окна номера гостиницы в румынской столице Бухаресте.