Москва, , 05:11 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию журналистов и местных жителей о якобы незаконной перепланировке исторического фасада здания на набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба СК РФ.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проверить законность и обоснованность проведенных работ, а также обстоятельства продажи жилплощади в историческом здании, которое имеет охранный статус», — говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Уточняется, что работы, меняющие облик исторического здания, были проведены для отдельного входа в квартиру. В случае, если нарушение закона подтвердится, глава СК поручил дать «принципиально жесткую оценку» случившемуся и доложить принятом процессуальном решении.

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