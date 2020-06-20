Тегеран, , 12:52 — REGNUM 18 июня МИД Ирана в своё послании заявил, что страна приветствует избрание новых членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), выразив готовность к расширению сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 июня.

«Иран приветствует избрание Индии, Ирландии, Мексики и Норвегии новыми непостоянными членами СБ ООН», — написал иранский МИД в личном Twitter-аккаунте.

«Иран готов работать с новыми членами, поскольку ключевой повесткой дня на период 2021—2022 годов должна стать эффективная защита многосторонности и международного права от порочных идеологий и государств», — сообщается в заявлении.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций является одним из шести главных органов Организации Объединенных Наций, на который возложена задача обеспечения международного мира и безопасности, вынесения рекомендаций о приеме новых членов Организации Объединенных Наций в Генеральную Ассамблею и утверждения любых изменений в Уставе Организации Объединенных Наций.