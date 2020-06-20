Тегеран, , 12:59 — REGNUM 19 июня китайская миссия в Вене выразила глубокое сожаление в связи с недавней резолюцией, принятой Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) против Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Китай глубоко сожалеет о принятии сегодня Советом директоров МАГАТЭ резолюции об осуществлении гарантий Ирана с оговоркой об огромных последствиях такого шага для перспективы СВПД. Китай и Россия проголосовали против вышеупомянутой резолюции», — написала китайская миссия в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, выступая на заседании Совета безопасности МАГАТЭ, посол Китая в Вене Ван Цюнь упомянул о недавних проблемах с иранской ядерной сделкой, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заявив: «Коренные причины этой ситуации кроются в односторонней и запугивающей практике США, о чем свидетельствует их односторонний выход из соглашения и политика максимального давления на Иран».

«Кроме того, США не только не прекратили санкции, охватывающие все оставшиеся ядерные проекты, связанные с СВПД, но и открыто настаивали на продлении эмбарго на обычные вооружения против Ирана в Совете Безопасности ООН в попытке полностью уничтожить соглашение», — сообщается в заявлении.

Резолюция, представленная Францией, Германией и Соединенным Королевством, была принята 25 голосами против 2 при 7 воздержавшихся. Это происходит в то время, когда Соединенные Штаты работают над продлением эмбарго на поставки оружия Ирану.