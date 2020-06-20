Тегеран, , 13:02 — REGNUM 19 июня Великобритания, Франция и Германия намерены провести встречу, чтобы обсудить свою стратегию в отношении Ирана после того, как их резолюция была одобрена Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сообщается, что министры иностранных дел трех стран встретятся в Берлине и обсудят сотрудничество Ирана с МАГАТЭ после того, как их посланники на этой неделе выдвинули предложение одобрить резолюцию по предоставлению большего доступа инспекторам агентства к ядерным объектам Исламской Республики.

Ранее Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии принял спорную резолюцию о проведении инспекций двух ядерных объектов в Иране в соответствии с проектом, представленным тремя европейскими участниками иранской ядерной сделки, также известным как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Тем временем Иран отреагировал на новую резолюцию, заявив, что не откроет свою территорию для ядерных инспекций, вызванных постоянными обвинениями его противников.