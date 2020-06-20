Тегеран, 20 июня 2020, 13:28 — REGNUM Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял спорную резолюцию, требующую проведения инспекций двух ядерных объектов в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 19 июня.
«Резолюция была принята на заседании Совета управляющих 35 стран», — сообщили официальные лица, присутствовавшие на заседании.
Посол России и постоянный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в своем твиттере: «МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Иран предоставить доступ к 2 местам, указанным агентством».
«Россия и Китай проголосовали против. Подчеркивая необходимость безотлагательного урегулирования этой проблемы Тегераном и МАГАТЭ, мы считаем, что эта резолюция может оказаться контрпродуктивной», — отметил Ульянов.
Тем временем Иран отреагировал на новую резолюцию, заявив, что не откроет свою территорию для ядерных инспекций, вызванных постоянными обвинениями его противников.