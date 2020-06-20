Тегеран, , 13:31 — REGNUM 19 июня в ответ на принятие предложенной тремя европейскими странами резолюции в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) постоянный представитель Ирана при международных организациях заявил, что Исламская Республика Иран полностью отвергает резолюцию Совета управляющих, отметив, что государство примет соответствующие ответные меры. Об этом сообщило иранское агенство IRNA.

Казем Гарибабади обратился к Совету управляющих МАГАТЭ касательно резолюции, предложенной европейской тройкой (Франция, Германия и Великобритания), связанной с принятием соглашения о гарантиях в соответствии с ДНЯО.

«Принятие этой резолюции не побудит Иран предоставить больший доступ агентству на основе сфабрикованных и необоснованных утверждений и не заставит Иран отказаться от своих основных позиций», — заявил он.

«Иран категорически осуждает эту резолюцию и примет соответствующие ответные меры, последствия которых будут сказываться на соавторах этой резолюции», — отметил постоянный представитель Ирана.