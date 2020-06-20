Тегеран, , 08:50 — REGNUM 18 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем послании призвал Совет управляющих МАГАТЭ не позволять противникам СВПД угрожать интересам Ирана, заявив, что европейская тройка не должна быть их пособницей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 июня.

«Бог не позволит противникам СВПД поставить под угрозу высшие интересы Ирана», — написал Зариф в своем твиттере. Он отметил: «Нам нечего скрывать. За последние 5 лет в Иране было проведено больше инспекций, чем за всю историю деятельности МАГАТЭ».

Ранее, выступая на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, Зариф заявил, что Иран не позволит Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) стать инструментом прекращения иранской ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

«Иран всегда вел себя с полной прозрачностью в отношениях с МАГАТЭ», — сказал он, утверждая, что 15 докладов МАГАТЭ указывают на приверженность Ирана положениям ядерной сделки.