Вашингтон, , 02:54 — REGNUM В американском городе Талса (штат Оклахома) будет отменен комендантский час для проведения митинга сторонников американского лидера Дональда Трампа. Об этом президент США сообщил на своей странице в Twitter.

«Только что беседовал с высокоуважаемым мэром Талсы Джорджем Тероном Байнамом, который проинформировал меня о том, что не будет комендантского часа сегодня и завтра для многих наших сторонников на митинге. Радуйтесь — все благодаря мэру Байнаму», — заявил Трамп.

Отметим, что митинг сторонников Трампа в Талсе состоится впервые после долгого перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп похвастался, что билеты на его митинг запросил миллион человек. Он уточнил, что мероприятие с его участием состоится во второй половине дня 20 июня.

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