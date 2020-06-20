Санкт-Петербург, , 02:19 — REGNUM Экипажи вертолётов морской авиации Балтийского флота в ходе лётно-тактических учений обнаружили и «уничтожили» подводную лодку условного противника. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Западного военного округи Минобороны РФ.

В плановых учениях по поиску подводных лодок, включающих выполнение практических бомбометаний в морских и наземных полигонах, принимали участие более 10 экипажей корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-29, ударных вертолетов Ми-24, военно-транспортных вертолетов Ми-8 морской авиации Балтийского флота.

Всего на учениях было разыграно порядка 10 тактических эпизодов. Помимо поиска и уничтожения субмарин условного противника, вертолётчики Балтфлота отрабатывали огневое обеспечение сухопутных подразделений, уничтожение командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника.

Также экипажи провели боевые стрельбы по наземным мишеням, в том числе с использованием управляемых и неуправляемых ракет. А в финале — выполнили задачу по принуждению условного воздушного судна-нарушителя к посадке.

Учения морской авиации флота проходили в дневное и ночное время.

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