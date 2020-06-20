Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Условием для заключения нового соглашения по контролю над вооружениями должен стать всеобъемлющий охват ядерных арсеналов России и Китая, сообщил 19 июня спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.

«Новый контроль над вооружениями, безусловно, должен включать Россию и Китай, охватывать целиком ядерные арсеналы обеих этих стран», — написал он.

Биллингсли добавил, что предметом сделки также должно стать нестратегическое ядерное оружие указанных стран. При этом он не стал объяснять, какие обязательства по соглашению возьмут на себя США.

Ранее, напомним, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что попытки Вашингтона привлечь Пекин к переговорам по ядерным вооружениям с участием России и США абсурдны, американская сторона постоянно стремится нарушить свои обязательства по уже существующему соглашению.

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