Нур-Султан, , 01:50 — REGNUM Казахстан с 20 июня возобновляет международное воздушное сообщение, прерванное из-за угрозы коронавируса. 20 и 21 июня авиакомпания Air Astana отправляет первые авиарейсы в Турцию, Грузию и Южную Корею.

Решение о возобновлении полётов в Грузию, Китай, Таиланд, Турцию, Южную Корею и Японию было принято 12 июня с учётом рекомендаций Минздрава Казахстана и оценки эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, постановлением главного государственного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетовой от 15 июня международное воздушное сообщение было разделено на три категории по степени опасности заражения коронавирусом. В первую категорию вошли Китай, Южная Корея, Япония, Грузия и Таиланд. Все пассажиры из этих стран ограничатся заполнением анкеты и измерением температуры. Во вторую категорию, для которой потребуется предъявление справки о прохождении теста на отсутствие коронавируса, пока вошла только Турция.

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