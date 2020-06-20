Москва, , 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Об этом он заявил 19 июня в интервью BBC.

«Черчилль был по-настоящему великим человеком, великим политическим лидером. Как жаль, что такое произошло со статуей», — сказал Нарышкин. По его словам, он не понимает «как можно так относиться к собственной истории».

Как сообщало ИА REGNUM, после того как памятники павшим солдатам и Уинстону Черчиллю на Парламентской площади Лондона во время протестных акций были осквернены надписями вандалов, власти закрыли их защитными щитами.

11 июня над памятником выдающегося британского политического деятеля надругались в столице Чехии Праге — неизвестные лица измазали его краской и оставили надписи «Был расистом» и «Жизни чернокожих имеют значение».

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