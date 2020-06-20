Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Соединенные Штаты нашли альтернативных партнеров на замену Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проектам в области медицины почти по всем вопросам, заявил глава управления по вопросам иностранной помощи Госдепа США Джим Ричардсон в ходе брифинга.

Он сообщил, что госдепартамент нашел «альтернативных исполнителей» в нескольких странах мира, с которыми можно работать после выхода США из ВОЗ. Конкретные организации Ричардсон назвать отказался, однако подчеркнул, что в Соединенных Штатах уже есть ряд неправительственных организаций, которые смогут быть альтернативой ВОЗ по ряду вопросов.

«Нам все еще сложно найти партнеров по полиомиелиту», — добавил он.

Ричардсон отметил, что Госдеп США все еще работает по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о разрыве отношений между Соединенными Штатами в ВОЗ. Он обвинил организацию в отказе проводить реформы, а также в содействии Китаю по вопросу сокрытия реальных данных по пандемии коронавируса нового типа.

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