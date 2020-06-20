20 июня 2020 | Время чтения 6 мин

Причин пассивности две – страх и безнадежность. Страх пояснять не надо, а безнадежность в том, что украинское государство лишило своих граждан надежды на государственную защиту. Ведь в любой стране право на применение насилия – это естественная и исключительная прерогатива государства. Украинское государство эпохи Порошенко от этой прерогативы в отношении радикал-патриотов отказалось...

Андрей Ганжа, , 00:31 — REGNUM По смыслу, вложенному в слово «Апокалипсис» еще апостолом Иоанном, оно означает описание грядущих катаклизмов и чудес, предшествующих Второму Пришествию Христа. Уж не знаю, что там с Пришествием, но о катаклизмах в политической и социальной жизни Украины говорить явно впору.

Украина

Последние шесть лет жизнь в Украине проходит под знаком национал-радикализма. Организации радикалов (Правый Сектор, Белый Молот, С14 и иным несть числа), как джины из бутылки вывалившиеся во время Майдана, взяли под контроль и улицу, и социальные сети. Со своими противниками они особо не церемонились и использовали широкий спектр методов — от пуль в голову и тело публициста Олеся Бузины до слюнявого ублюдка, 9 мая срывающего георгиевскую ленту с маленькой девочки в красноармейской пилотке. Это «уличное доминирование, приведшее и к войне на Востоке страны, и к трагедии на одесском Куликовом поле несколько лет не вызывало практического сопротивления гражданского общества. Редкие эпизоды мести, как с тем же «слюнявым» Виталием Регором, которого неизвестные «мстители» напоили мочой — это не противодействие, это именно эпизод.

Причин пассивности две — страх и безнадежность. Страх пояснять не надо, а безнадежность в том, что украинское государство лишило своих граждан надежды на государственную защиту. Ведь в любой стране право на применение насилия — это естественная и исключительная прерогатива государства. Украинское государство эпохи Порошенко от этой прерогативы в отношении радикал-патриотов отказалось, передав в их ведение контроль над улицей. Силовой и карательный контроль…

И вот на этом, славно унавоженном страхом и безнадегой социальном поле, активно растет фигура Анатолия Шария, киевского журналиста, весной 2012 года бежавшего в Европу от уголовного преследования. За рубежом Шарий нашел себя в «письмах издалека», активно критикуя в своем видеоблоге действующий режим и грамотно выискивая фейки проправительственных медиа. Во время последней президентской кампании он доводил до истерики Петра Порошенко, а потом с азартом переключился на персону нынешнего президента Зеленского.

Анатолий действительно за кордоном «нашел свою нишу» и сейчас количество его подписчиков на Ю-тубе перевалило за 2,3 миллиона (при более, чем двух миллиардах просмотров), что делает его лидером среди видеоблогеров Украины. Причем следует отметить, что среди его «зрителей» безусловно доминируют симпатики. Пример — первый попавшийся на глаза свежий сюжет — «Королева Владимир»: 40 000 лайков, 923 дизлайка. У Дмитрия Гордона, который сам себя позиционирует в качестве ведущего блогера страны, соотношение куда скромнее. Например, недавнее, тоже политическое «Экстренное заявление по поводу интервью с Гиркиным»: 34 тысячи «за», 25 тысяч «против».

Успешная раскрутка породила политические амбиции и в июне 2019 года он создал свою политическую партию (ППШ, Политическая партия Шария»), получившую на парламентских выборах 2,23% (почти 330 тыс. избирателей). Как политическое явление ППШ ничего нового или интересного не представляет: банальная популистская, проевропейская и либертарианская партия, каких на украинском политическом поле «дюжина на десяток». Но это не мешает оппонентам обвинять ППШ в «пророссийскости», а самого Шария выставлять как «агента Кремля». Но у оппонентов иных ходов особо-то и нет, поскольку Анатолий выбрал практически беспроигрышную в украинских условиях тактику: протестная кампания и резонансные акции.

Прелесть протестных кампаний с том, что для них не надо ни экономической программы, ни даже политических деклараций: достаточно дождаться ошибки противника и — руби, кто в Бога верует! А вот резонансное шоу Шарий и его команда провели грамотно, смело и с печальной перспективой для украинского гражданского спокойствия.

17 июня партия Шария провела акцию под стенами Офиса Президента, как протест против насилия по отношению к журналистам. Повод более, чем актуальный: за 5 месяцев 2020 года зафиксировано 30 инцидентов с применением силы в отношении представителей медиа. Но это не более, чем повод. Откровенной целью акции было проведение марша антинациональстической направленности с осознанной перспективой столкновения. Это была «провокация» в изначальном, позитивном смысле этого слова (от латинского provocatio — «вызов»).

И «вызов» для команды Шария оказался удачным. По оценке полиции, на акцию собралось около 500 человек, по данным самих ППШовцев — не менее двух с половиной тысяч. По моим субъективным ощущениям — немногим более полутора. Но это не суть важно. Основной смысл в том, что акция состоялась, хотя радикалы (прежде всего «Демократическая сокира» и «Национальный корпус») провели активную кампанию сетевых угроз и стянули к месту проведения акции своих приверженцев. Их было немного, не более полутораста человек, и их быстро купировала полиция, задержав около полутора десятков особо буйных.

Причину такого поведения полиции, которая обычно нейтрально взирает на резвость радикалов, пока никто объяснить не может, но это и не важно. Важно то, что периметр колонны «шариевцев» охраняли «люди спортивной наружности», в разговор особо не вступавшие, но производившие впечатление хорошо подготовленных. Помощь от них не понадобилась — грамотно сработала полиция, но несколько раз особо ретивых радикалов блокировали и они.

Да и в самой колонне были, в основном, не бесстрашные, но бессильные бабушки и пенсионеры, а в основном мужчины молодо-средних лет. И складывается впечатление, что организаторы были готовы к силовому конфликту. Что подтверждает и эпизод на станции метро «Театральная», где несколько радикалов со спины напали на группу уже расходящихся митингующих и — боковые в голову, удар под колено и с ноги — в лицо. Но внезапно появилась новая группа ППШ, двоих из нападавших зажали в угол и оказалось, что сложенные китайские удилища (на которых носят флаги) — это очень эффективные дубинки.

Кому как, а у меня сложилось впечатление, что некая «группа безопасности» контролировала не только ход самого мероприятия, но и «выход» участников из акции. И все это означает, что «шариевцы» не только были готовы к драке, но и даже стремились к ней.

Соцсети замерли в ожидании «ответки» националистов, и она имела место. В Харькове разбили стекло в автобусе «Партии Шария», в Запорожье напали на членов ее ячейки, в Херсоне разрисовали стену офиса, а в Николаеве под стену принесли гроб. Это при том, что Шарий неоднократно предупреждал, что они будут внимательно отслеживать и идентифицировать нападавших — значит сейчас мяч на поле ППШ и следует ожидать, какой будет «ответка на ответку».

Все это совсем не смешно. Это означает, что у политических сил появились программы перехвата контроля над улицей. Ведь Шарий не один: депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил о создании общественного движения «Патриоты — За Жизнь» и призвал: «Все, кто готов к борьбе, готов к самопожертвованию, кто готов противостоять, — становитесь рядом!». То есть, не исключено, что политические силы сейчас лихорадочно приступят к формированию «своих» силовых блоков и тогда, не сомневаюсь, именно эти блоки будут основным аргументом на выборах в местные органы власти.

И тогда на украинских улицах следует ожидать многих «катаклизмов и чудес». «Апокалипсиса», по-древнегречески.