Рига, , 00:01 — REGNUM Всю неделю — с 15 по 10 июня — на военном полигоне Адажи под Ригой проходили учения нескольких сотен британских военных в сопровождении танков Challenger.

Британский военный контингент НАТО прибыл в Латвию из Эстонии. Причиной, по словам военных, явилась нужда отработать взаимодействие пехоты и тяжёлой техники вместе с элементами боевой стрельбы, включая стрельбу в движении, с использованием лазерных прицелов и через дымовые завесы, когда техника условного противника находится вне зоны видимости.

«Это отличная возможность перебросить всю технику с полигона Тапа в Эстонии сюда. Тут мы можем использовать танки, артиллерию и живой огонь, что невозможно в Эстонии, где такого стрельбища не оборудовано» — сказал в интервью программе Панорама Латвийского телевидения руководитель британской операции CABRIT полковник Пол Клейтон.