Тегеран, , 23:56 — REGNUM «Евротройка», инициировавшая резолюцию МАГАТЭ по доступу к двум объектам Ирана, просто пытается переложить ответственность на Тегеран за собственные нарушения договорённостей.

Об этом говорится в заявлении Аббаса Мусави, официального представителя МИД Ирана, которое вышло в свет сегодня, 19 июня. Резолюцию МАГАТЭ иранский дипломат назвал не только бесполезной, но и безответственной.

Что касается инициаторов резолюции — Великобритании, Франции и Германии, то они, как отмечает Мусави, «оказались неспособны выполнить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий», вот и надеются отыскать компромат на Тегеран, чтобы ни за что не отвечать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, комментируя резолюцию МАГАТЭ, иранский постпред при международных организациях в Вене заявил, что на такое решение Тегеран даст ответ, а принять его категорически отказывается.

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