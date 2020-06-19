Киев, , 23:50 — REGNUM Американский десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD 51) зашел в акваторию Черного моря, сообщает 19 июня генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

«Этот визит USS Oak Hill (LSD 51) — уже четвертый визит корабля ВМС США в 2020 году», — радостно сообщает генштаб ВСУ на своей официальной странице.

Украинские военные заявляют, что десантный корабль-док USS Oak Hill (LSD 51) уже присоединился к ракетному эсминцу ВМС США USS Porter (DDG-78), и теперь они вместе будут повышать «морскую безопасность и укреплять отношения с региональными партнерами и союзниками».

Стоит отметить, что десантный корабль-док USS Oak Hill входит в состав Батаанской амфибийной группы вместе с десантно-штурмовым кораблем USS Bataan LHD-5 (LHD 5) и транспортным амфибийным кораблем-доком USS New York (LPD 21), которые остаются в Средиземном море.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли ВМС США взяты на контроль и сопровождение техническими средствами и подразделениями Южного военного округа и Черноморского флота.

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