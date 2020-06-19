Ростов-на-Дону, , 23:42 — REGNUM Бывший ректор Южного федерального университета Марина Боровская вернулась в Ростов-на-Дону и избрана президентом вуза. Об этом сообщает пресс-служба ЮФУ.

Выборы президента Южного федерального университета состоялись сегодня, 19 июня, в ходе заседания учёного совета вуза. Большинство участников электронного тайного голосования отдали предпочтение Боровской. О других кандидатах на пост президента ЮФУ не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июля 2018 года Марина Боровская, занимавшая должность ректора ЮФУ с 2012 года, перешла на должность заместителя министра науки и высшего образования РФ. В марте 2020 года ректором вуза сроком на пять лет была назначена Инна Шевченко.