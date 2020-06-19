Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Объекта в Иране, на которых могли быть допущены нарушения, могло быть не два, как считает МАГАТЭ, а три, сообщил 19 июня журналистам Кристофер Форд, помощник главы Госдепа по вопросам нераспространения.

Комментируя резолюцию МАГАТЭ о том, что оно должно быть допущено Тегераном на два объекта, где, возможно, Иран ведёт незадекларированные работы, Форд раскрыл имеющуюся у него информацию.

Согласно его сведениям, в Иране есть объект, где нашли «данные о частицах урана». Американцы полагают, что это повод считать, что на этом объекте мог «в какой-то момент присутствовать не заявленный ядерный материал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МАГАТЭ обнародовало резолюцию о планах провести инспекцию на двух иранских атомных объектах. В США уже обвинили Россию и Китай в том, что эти две страны зря «заступались за Иран».

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