Грозный, , 23:18 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с чеченцами во французском городе Дижон. Соответствующее заявление он опубликовал 19 июня на своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни. А избили его, по словам Кадырова, «творящие беспредел наркоторговцы», которых власти Дижона тоже почему-то не трогают.

«Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства, и на помощь пришли соплеменники», — пишет Кадыров.

Чеченцы, заступившиеся за подростка, поступили правильно, считает Кадыров. Более того, жители Дижона в социальных сетях поддерживают чеченцев, так как тоже видят, что власти ничего не делают с наркоторговцами. В связи с этим данный конфликт нельзя назвать межэтническим, так как наркотики — это зло, которое не имеет национальности.

«Наркотики — зло, с которым надо вести беспощадную борьбу», — добавил Кадыров.

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