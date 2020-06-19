Хараре, , 23:05 — REGNUM Об аресте зимбабвийского министра здравоохранения Обадия Мойо по обвинению в коррупции сообщает 19 июня CGTN Africa.

Соответствующее заявление сделал представитель антикоррупционной комиссии Зимбабве Джон Макамур. Мойо сейчас находится в одном из полицейских отделений Хараре.

Макамур «Могу подтвердить, что министр Мойо арестован и в настоящее время находится под стражей в полиции».

Напомним, Мойо обвиняют в незаконном распределении тендера на поставку препаратов COVID-19 и средств индивидуальной защиты в пользу компании Drax International. Сумма тендера составила $42 млн.

Стоит отметить, что Drax International не является фармацевтической компанией, а только консультационной. Её местный представитель Делиш Нгувея также помещён в следственный изолятор в Хараре.

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