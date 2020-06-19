Москва, , 22:57 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что готовность Польши разместить на своей территории военную инфраструктуру других стран и блоков является угрозой для России. Об этом Песков заявил в интервью телепрограмме «Большая игра», фрагмент которой был показан на «Первом канале» сегодня, 19 июня.

Песков отметил, что сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России.

«Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс — это представляет угрозу для нас», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он напомнил, что Россия всегда выражала озабоченность относительного того, что военная инфраструктура НАТО постепенно приближается к западным российским границам. Это вынуждает Россию принимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения своей безопасности.

Напомним, что сегодня президент Польши Анджей Дуда искренне радовался, что американцы строят свою военную базу в его стране и подчеркивал, что военные базы США делают Польшу «независимой от России».