Москва, , 22:32 — REGNUM В Москве более миллиона человек подали заявление на участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции России. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил заместитель главы Общественной палаты Москвы, журналист Алексей Венедиктов.

«Количество поданных заявлений в Москве пересекло 1 миллион», — сообщил Венедиктов журналистам.

Напомним, что 1 июля состоится всероссийское голосование по поправкам к Конституции России. При этом в Москве и Нижегородской области граждане смогут проголосовать электронно.