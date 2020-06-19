Берлин, , 22:19 — REGNUM Заместитель главы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2» из-за убийства в Берлине в 2019 году некоего 40-летнего гражданина Грузии Торнике К., который на самом деле является Зелимханом Хангошвили. Об этом он заявил в интервью Bild.

Напомним, что Хангошвили был застрелен в центральном районе Берлина — Тиргартене. Вскоре полиция задержала 49-летнего гражданина России. В прокуратуре Берлина заявили, что при нем было найдено орудие убийства. Следствие считает, что задание о ликвидации Хангошвили гражданин России получил от «государственных ведомств».

МИД Германии выслал из страны двух сотрудников российского посольства. В Москве назвали решение Берлина политизированным и подчеркнули, что убийство Хангошвили никак не связано с Кремлем и официальными органами.

Президент России Владимир Путин, комментируя это событие, заявил, что Хангошвили — это террорист, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе, а также был одним из организаторов взрывов в московском метро. Также Путин подчеркнул, что Россия просила Германию выдать Хангошвили, но получила отказ.

Путин заверил, что Россия будет «делать всё для того, чтобы в этом разобраться» и помочь немецким коллегам в расследовании.

Депутат бундестага Ламбсдорф считает, что из-за этого убийства канцлер Меркель должна отказаться от «Северного потока — 2».

«Я считаю, что это убийство здесь, в Берлине, действительно в самом сердце нашей столицы, в нескольких сотнях метров от правительственных зданий, является такой серьезной атакой на суверенитет Германии, что нам следует три раза подумать, действительно ли нам прокладывать этот трубопровод по перекачке денег в Москву, чтобы получать газ из России. Есть другие поставщики, от которых можно получать газ», — сказал Ламбсдорф.

Напомним, что «Северный поток — 2» почти завершен, однако его достройку пришлось растянуть на весь 2020 год из-за санкций США — западные компании в последний момент отказались достраивать трубопровод.