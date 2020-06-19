Ашхабад, , 21:56 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что не сможет приехать на парад Победы в Москву. Об этом 19 июня сообщает государственное информагентство Туркмении ТДХ.

Глава Туркмении пояснил, что ему в конце июня исполнится 63 года, у туркмен традиционно принято этот день отмечать в кругу родных и близких, вместе со всем народом. Из-за пандемии в Туркмении все возвращающиеся из зарубежной поездки обязаны проходить двухнедельный карантин, поэтому визит в Россию для Бердымухамедова невозможен.

Президент Туркмении пожелал Путину успешного проведения всех мероприятий, поздравил с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и выразил сожаление, что не сможет лично присутствовать на параде в Москве.

В параде на Красной площади примут участие военнослужащие из Туркмении, они в настоящее время уже прибыли в Москву. Туркменскую делегацию на торжественных мероприятиях возглавит министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Минздраве РФ объявили о готовности к мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в России в этом году 24 июня.

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