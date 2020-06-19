19 июня 2020 | Время чтения 4 мин

По текущим планам к концу 2020-х годов в составе ВМФ России должно находиться суммарно десять АПЛ проекта 955 и955А, которые к тому моменту полностью заменят составляющие сейчас основу морских ядерных сил и уже во многом устаревшие подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ.

Леонид Нерсисян, , 21:38 — REGNUM 12 июня 2020 года состоялась церемония подъёма Андреевского флага на новейшем атомном подводном ракетоносце «Князь Владимир». Таким образом, субмарина сдана флоту и зачислена в его боевой состав. Стоит заметить, что этот корабль закончил государственные испытания ещё в конце 2019 года и уже тогда был готов к зачислению в списки ВМФ России. Однако приёмной комиссией было принято решение после завершения устранения всех выявленных в ходе испытаний небольших недочётов провести ещё один, контрольный, выход в море, который состоялся в мае 2020 года. По результатам этого похода «Князь Владимир» и был зачислен в состав 31-й дивизии подводных лодок, к которой приписаны все подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ, и головная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 955 «Юрий Долгорукий».

Атомный подводный ракетоносец «Князь Владимир» Voennoedelo.com

В отличие от предыдущих подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей», «Князь Владимир» построен по усовершенствованному проекту 955А «Борей-А». При этом, «Князь Владимир» стал первой полноценной АПЛ четвёртого поколения в составе ВМФ России, полностью отвечающей всем предъявляемым требованиям к таким подводным лодкам. Рассмотрим, каковы основные отличия «Князя Владимира» от предыдущих «Бореев» и почему же его с полной уверенностью можно относить к атомным субмаринам четвёртого поколения?

Головная подводная лодка проекта 955 «Борей» — «Юрий Долгорукий», была заложена в 1996 году, однако из-за тотальной разрухи в оборонной промышленности в 1990-х годах, фактически начала строиться уже в 2000-х годах, практически одновременно со следующими подлодками данного проекта — «Александр Невский» и «Владимир Мономах», заложенными в 2004 и 2006 году соответственно. В виду имевшихся на тот момент проблем с производством необходимых сплавов, при строительстве «Бореев» был частично использован металл и секции корпуса от недостроенных многоцелевых подводных лодок проекта 971 («Рысь» и «Кугуар»). Это, в свою очередь, наложило и ряд ограничений на конструкцию лодки. АПЛ проекта 955 «Борей» имеют характерный «горб» в виде ограждения ракетных шахт, который отсутствует на новом «Борее-А». Такое конструктивное решение было использовано, чтобы уместить ракетные шахты в габариты отсеков подводных лодок третьего поколения. Так как «Князь Владимир» строился уже без привязки к габаритам отсеков субмарин третьего поколения, в районе ракетного отсека был увеличен диаметр внутреннего корпуса, благодаря чему корпус лодки не имеет выступающих частей. За счёт более совершенных обводов корпуса «Князь Владимир» имеет лучшие динамические характеристики и меньший уровень шумности. Кроме того, по имеющимся данным, снижена и магнитная заметность подлодки.

Одним из важнейших отличий «Бореев-А» от первых трёх подлодок проекта 955 является атомный реактор нового поколения. На «Юрии Долгоруком», «Александре Невском» и «Владимире Мономахе» используются атомные реакторы семейства ОК-650, которыми оснащались все советские АПЛ третьего поколения. «Сердцем» «Князя Владимира» является реактор типа КТП-6. Данный реактор имеет моноблочную компоновку — сам реактор и его первый контур смонтированы в едином корпусе. Это существенно повышает полезную мощность реактора за счёт увеличения его коэффициента полезного действия (КПД) и сокращения энергопотребления на собственные нужды. Но самое главное, реактор КТП-6 позволяет обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя на всех режимах работы, и отказаться от использования циркуляционных насосов, шум работы которых является одним из демаскирующих факторов атомных подводных лодок. Реакторы предыдущего поколения ОК-650 также имели возможность обеспечения естественно циркуляции носителя, но только на режимах мощности, обеспечивающих ход лодки со скоростью до 10 узлов. Кроме того, реакторы типа КТП-6 существенно проще в эксплуатации и обслуживании, имеют более высокую надёжность, а активная зона реактора нуждается в перезарядке в два раза реже, чем у ОК-650.

В совокупности с водомётным движителем, применяемом на всех «Бореях», на «Бореях-А» удалось обеспечить бесшумный ход на скоростях 20 и более узлов (максимальная подводная скорость ракетоносца 25 узлов), что является одним из главных атрибутов АПЛ четвёртого поколения.

Кроме того, на «Князе Владимире» установлены более совершенные электронные системы и улучшены условия обитаемости экипажа. На ближайшие десятилетия именно «Бореи-А» должны основой морской компоненты российской ядерной триады. В настоящий момент в различных стадиях строительства находятся ещё четыре ракетоносца проекта 955А, а в 2020 году ожидается закладка ещё двух.

АПЛ проекта 955А строятся наиболее динамично по сравнению со всеми прочими типами кораблей и подводных лодок нового поколения ВМФ России, и почти без традиционных для российской судостроительной отрасли постоянно «сдвигающихся вправо» сроков сдачи. Это позволяет с высокой долей уверенности рассчитывать на успешное выполнение в поставленные сроки всей программы строительства подводных ракетоносцев нового поколения. По текущим планам к концу 2020-х годов в составе ВМФ России должно находиться суммарно десять АПЛ проекта 955 и955А, которые к тому моменту полностью заменят составляющие сейчас основу морских ядерных сил и уже во многом устаревшие подводные ракетоносцы проекта 667БДРМ.