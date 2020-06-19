Варшава, , 21:18 — REGNUM Правительство Польши выразило возмущение в связи с «фальсификацией истории» в статье президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, 19 июня пишет The Washington Post.

«Заявления Путина… направлены на дестабилизацию Запада, натравливание государств-членов НАТО друг на друга… и на создание ложной картины России как глобального защитника» , — заявил представитель польских спецслужб Станислав Жарин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в издании The National Interest вышла статья Путина о Второй мировой войне, в которой достаточно много внимания уделялось двусмысленной позиции Польши перед войной.

В частности, российский лидер напомнил об участии Польши в Мюнхенском сговоре 1938 года и разделе Чехословакии, враждебной позиции польского руководства в отношении СССР.

Также президент России напомнил об антисемитских заявлениях польских официальных лиц, ещё до войны предлагавших поставить Гитлеру памятник в Варшаве за «окончательное решение еврейского вопроса»

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