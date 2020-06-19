Вашингтон, , 21:06 — REGNUM Авторитетный американский журнал National Interest рассчитывает, что статья президента Российской Федерации Владимира Путина о Второй мировой войне вызовет дебаты об этом масштабном историческом событии, повлиявшем на судьбу мира. Об этом заявил РИА Новости главный редактор журнала Джейкоб Хайлбранн.

Напомним, что статья Владимира Путина была опубликована накануне, 18 июня, в журнале National Interest, а затем на официальном сайте Кремля и в «Российской газете».

В этой статье Владимир Путин изложил свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире.

Хайлбранн отметил, что статья Путина представила западной аудитории российский взгляд, с которым та не была знакома.

«Статья вызовет споры о происхождении Второй мировой войны, и мы, публикуя ее, надеялись инициировать больше дебатов о прошлом и о настоящем. Я не думаю, что эти дебаты закончились. Вероятно, они никогда и не закончатся. Это лишь провоцирует новый раунд споров о том, кто и что сделал в 1930-е годы. Она побуждает людей вновь думать об этом», — сказал главный редактор National Interest.