Москва, , 20:41 — REGNUM В Москве сегодня, 19 июня, завершилось тестирование электронной системы для дистанционного голосования, которая будет использоваться при голосовании по поправкам к Конституции Российской Федерации.

В тестировании участвовали десятки тысяч москвичей. Им был предложен вопрос: что важнее для столицы, создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений? Это было тестовое голосование.

Голосование проходило с помощью онлайн-платформы 2020og.ru в период с 8:00 18 июня до 20:00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно было авторизоваться на портале при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции России начнется уже 25 июля. Основной день голосования — 1 июля. Проголосовать удаленно смогут только жители Москвы и Нижегородской области.

Читайте развитие сюжета: Около 87 тысяч граждан участвовало в тестировании электронного голосования