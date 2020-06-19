Ашхабад, , 20:36 — REGNUM Представители аппарата омбудсмена, министерств, ведомств и парламента Туркмении обсудили с чиновниками Европейской службы внешнеполитической деятельности и представительства Евросоюза в Ашхабаде тему соблюдения прав человека в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИДа.

Участники видеоконференции обменялись мнениями по таким вопросам, как развитие гражданского общества, верховенство закона и судебная реформа. Особое внимание стороны уделили теме мер по уменьшению воздействия пандемии на социально-экономическую сферу.

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При этом представители Туркмении рассказали о ходе выполнения туркменским правительством Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства на 2015 — 2020 годы, Национального плана действий в области прав человека на 2016 — 2020 годы, Национального плана действий по противодействию торговле людьми на 2020 — 2022 годы, Национального плана действий по реализации прав детей на 2018 — 2022 годы и Национальной стратегии по раннему развитию ребенка на 2020 — 2025 годы.

Также европейские и туркменские чиновники обсудили возможность расширения сотрудничества между Туркменией и ЕС в области прав человека и международного гуманитарного права.

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