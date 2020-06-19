Белград, , 20:34 — REGNUM Выступление президента Сербии Александра Вучича на совместной с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам переговоров 18 июня в Белграде имело очень сильный внутриполитический посыл. Такое мнение высказал ИА REGNUM историк-балканист, сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Напомним, что Лавров 18 июня совершил свой первый зарубежный визит с момента возникновения эпидемии коронавируса. Он прилетел в Белград ради переговоров с президентом и министром иностранных дел Сербии Александром Вучичем и Ивицей Дачичем. После встречи с главой российской дипломатии Вучич на совместной пресс-конференции заявил о том, что во время переговоров стороны договорились вести почти ежедневные консультации по косовскому вопросу. Он также подчеркнул, что он услышал от Лаврова «некоторые оценки», связанные с косовским урегулированием, благодаря которым он пришел к выводу, что сербская сторона на возобновленных переговорах с Приштиной должна быть «очень внимательна и анализировать каждую идею», которая ей будет представлена. Также Вучич отметил, что любое решение косовского вопроса должна одобрить Россия из-за ее роли в СБ ООН.

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«На самом деле президент Вучич в своем выступлении сказал примерно следующее: его страна стоит перед новым крупным этапом давления по Косово, и в этих условиях требуется полное политическое единство. Иными словами, на парламентских выборах 21 июня необходимо поддержать правящую Сербскую прогрессивную партию, прекратить все внутренние споры и единым фронтом действовать по косовскому направлению, полностью доверяя власти в этом вопросе. Это доверие власть заслуживает тем, что придерживается патриотических устремлений, что доказывает и поддержка со стороны главы российской дипломатии. Вот это примерно тот посыл, который президент Сербии хотел донести до своих избирателей», — полагает Энгельгардт.

Тем не менее в конкретных деталях возможного плана по решению косовского вопроса Вучич был предельно осторожным, и никакой конкретики мы от него и не услышали, добавил эксперт.

«Все его ребусные формулировки в духе «нам официально и неофициально не предлагали никакие планы, которые может быть существуют, а может быть и нет» — это такая осторожность, когда он говорит очень много и не говорит ничего», — продолжил историк.

Эксперт напомнил, что Лавров на совместной с Вучичем пресс-конференции, так же как и потом на пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем, подчеркивал приверженность России Резолюции 1244 СБ ООН по Косово, а также приверженность президента Вучича отстаиванию государственных интересов Сербии.

«Мы видим, что во вчерашнем выступлении, которое носит официальный характер, Резолюция 1244 была упомянута не единожды. Хотя сам Вучич не упоминал её, но он и не возражал против этого. Мне кажется, что этот момент может иметь и внутриполитический аспект. Демонстрация хороших, доверительных отношений с Россией — это тот месседж, который адресован русофильским избирателям Сербской прогрессивной партии. Вучич даже заявил, что если Сербии будут обещать вступление в ЕС в обмен на признание Косово, за одно обещание она не пойдет ни на какие уступки. Это, так же как и весь этот визит, является для Вучича возможностью подчеркнуть и свои тесные отношения с Россией, и то, что у него с Россией одни цели», — считает Георгий Энгельгардт.

Отвечая на вопрос, к каким именно идеям в области урегулирования косовского вопроса Сербия должна быть «очень внимательна», и о чем Белград предупредила российская сторона, эксперт предположил, что, скорее всего, речь идет о российских оценках планов и действий США и ЕС в косовском направлении и тех проектов, которые будут продвигаться на предстоящей 27 июня встрече в Вашингтоне. «Это стандартный обмен мнениями», — добавил Энгельгардт.

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В ответ на просьбу сравнить позицию России по Косово и Метохии, высказанную Сергеем Лавровым во время визита в Белград 18 июня, с позицией, которую во время телефонных переговоров с президентом Вучичем озвучил 15 июня Владимир Путин, высказавшийся во время телефонных переговоров с Вучичем 15 июня в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН, эксперт заявил, что в основном во всех официальных высказываниях российской стороны на эту тему постоянно проговаривается один и тот же момент.

«Россия согласится с любым решением, отвечающим сербским интересам и основанным на Резолюции 1244. Вот это формулировка, которая ставит определённые ограничения», — подытожил Георгий Энгельгардт.